Teenager (14) rettet Mann mit Lasso vor Ertrinken

Schon der erste Wurf war ein Volltreffer

Gleich der erste Wurf war ein Treffer. Mit dem Seil konnte der 14-Jährige so weit zu sich ziehen, dass er ihn an Kopf und Arm packen konnte. Das Lasso befestigte er an seinem Gürtel, danach kämpfte er sich zurück ans Ufer. Zehn Minuten trafen auch die Rettungskräfte ein, zu diesem Zeitpunkt war die Gefahr aber schon gebannt.