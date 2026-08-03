Après-Ski-Bar meldet im Hochsommer Insolvenz an

Seit Corona ging es bergab

Das Unternehmen wurde 2016 gegründet. „Zunächst seien gute Umsätze erzielt worden, mit der Corona-Pandemie änderte sich das Nachtgeschäft aber nachhaltig. Auch nach Auslaufen der einschränkenden Maßnahmen sei es bei stark geändertem Gästeverhalten geblieben. Die Gästefrequenz sei ebenso zurückgegangen wie die Konsumationen“, gab der AKV Auskunft zu den Insolvenzursachen.