Hitze ruiniert Ernte: „Das ist historisch“

Kein Verlass auf „Weizenkammer“ Ukraine

Es solle aber ein Weckruf sein: „Denn auch wenn aus anderen Ländern einstweilen importiert werden kann – was tun wir, wenn es dort auch so trocken ist?“ Immer wieder ein Dorn im Auge der heimischen Landwirte ist die Europäische Union und ihre Handelsabkommen. Sie sehen Österreichs hochwertige landwirtschaftliche Produkte darin oft benachteiligt. Fällt in Österreich die Weizenernte schlecht aus, dient oft die Ukraine als Lieferant. „Wir können uns aber nicht auf Importe verlassen in einer Krimaklise“, so Handl.