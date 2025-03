China baut schwimmende Panzer & Schiffe mit Beinen

Säbelrasseln im südchinesischen Meer, Drohbotschaften an Taipeh: Chinas Regierung unter Präsident Xi Jinping lässt keinen Zweifel an ihrer Absicht, die Insel Taiwan – für China eine „abtrünnige Provinz“ – möglichst bald an Festlandchina anzugliedern. Dabei werden auch militärische Optionen nicht ausgeschlossen: Chinas Marine hat ein ganzes Arsenal an Waffensystemen, die speziell für eine Landung auf Taiwan gedacht sind.