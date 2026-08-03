Ceuta: „Noch immer Tausende Migranten hier“

Verschärfte Debatte in der EU

In der EU verschärft sich die Debatte über den Schutz der Außengrenzen. Am Dienstag wollen die EU-Innenminister per Videokonferenz über die Krise beraten. Das Treffen könnte auch der Aussprache dienen – waren in den vergangenen Tagen deutliche Risse zwischen den EU-Partnern sichtbar geworden. Italien und Dänemark initiierten einen offenen Brief, in dem Madrid indirekt vorgeworfen wird, mit jüngsten migrationspolitischen Entscheidungen unerwünschte Signale gesendet zu haben. 22 der 27 EU-Staats- und Regierungschefs unterzeichneten ihn, darunter auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP).