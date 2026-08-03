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Machbar! Salzburg kennt letzte mögliche Hürde

Europa League
03.08.2026 13:13
Schaffen die Salzburger den Sprung in die Europa League?
Schaffen die Salzburger den Sprung in die Europa League?(Bild: APA/JASMIN WALTER)
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Von krone Sport

Red Bull Salzburg kennt seine möglichen Gegner für die finale Quali-Runde für die Europa League! Im Playoff würde ein Duell gegen den Verlierer des Duells aus Slovan Bratislava (Slowakei) gegen Mjällby (Schweden) warten. Doch zuvor muss man erst noch selbst Pafos FC aus dem Weg räumen.

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Gegen den Vertreter aus Zypern muss sich Salzburg im Vergleich zum 1:0 gegen Hartberg deutlich steigern. Wenn die „Bullen“ allerdings Pafos in der dritten Runde der Qualifikation zur Europa League ausschalten, dann gibt es nur noch eine Hürde zu überwinden.

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Und diese kennen das Team von Trainer Danny Röhl seit Montag. In Nyon wurde den Salzburgern für die Playoff-Runde der Verlierer des Champions-League-Duells zwischen Slovan Bratislava (SVK) und Mjällby (SWE) zugelost.

Hier der Liveticker zum Nachlesen:

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