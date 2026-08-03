Ukraine setzt russisches Drohnenzentrum in Brand

Drohnenforschung für „zivile Zwecke“

Fotos und Videos in sozialen Medien zeigten ein Gebäude der Technischen Universität von Belgorod, eine an die Ukraine angrenzende Region, in Vollbrand (siehe unten). In der Uni wurde laut dem russischen Exil-Medium „Astra“ ein automatisiertes Steuerungssystem für Drohnen entwickelt. Offiziell sei dies für „zivile Zwecke“ vorgesehen gewesen, etwa für die Überwachung von Stromleitungen. Erst in diesem Sommer hatte die Universität zudem ein Bildungsprogramm für Schulkinder ins Leben gerufen, das den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Drohnen legte.