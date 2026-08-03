Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächtliche Angriffe

Ukraine setzt russisches Drohnenzentrum in Brand

Ausland
03.08.2026 13:00
Ein Gebäude der technischen Universität in Belgorod stand in Flammen.
Ein Gebäude der technischen Universität in Belgorod stand in Flammen.(Bild: OSINT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit wiederkehrenden Luftschlägen will die Ukraine den Krieg zurück nach Russland tragen. Auch in der Nacht auf Montag starteten Drohnen. Sie trafen ein sensibles Ziel: Die technische Universität in Belgorod, die als Zentrum für die Entwicklung unbemannter Luftfahrzeuge gilt, geriet in Brand.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Montag, dass 131 ukrainische Drohnen über russischen Regionen und der annektierten Krim abgewehrt worden seien. Der nächtliche Massenangriff mit unbemannten Luftfahrzeugen legte aber die Lücken in der russischen Flugabwehr offen. 

Drohnenforschung für „zivile Zwecke“
Fotos und Videos in sozialen Medien zeigten ein Gebäude der Technischen Universität von Belgorod, eine an die Ukraine angrenzende Region, in Vollbrand (siehe unten). In der Uni wurde laut dem russischen Exil-Medium „Astra“ ein automatisiertes Steuerungssystem für Drohnen entwickelt. Offiziell sei dies für „zivile Zwecke“ vorgesehen gewesen, etwa für die Überwachung von Stromleitungen. Erst in diesem Sommer hatte die Universität zudem ein Bildungsprogramm für Schulkinder ins Leben gerufen, das den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Drohnen legte. 

Sechs Tote in Schwarzmeerregion
Auf der besetzen Schwarzmeer-Halbinsel Krim wurden nach Angaben des von Moskau eingesetzten Statthalters Sergej Aksjonow drei Menschen bei einem ukrainischen Angriff getötet. Zwei weitere seien verletzt worden. Drei Personen wurden dem Gouverneur des russischen Gebiets Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, zufolge in dem kleinen Badeort Archipo-Ossipowka getötet. Weitere 13 Menschen seien verletzt worden, darunter auch Minderjährige. Dort seien Drohnentrümmer herabgestürzt. 

Wieder Angriff auf „russisches Amazon“
Bei einem weiteren Drohnenangriff auf den größten russischen Versandhändler Wildberries geriet ein Logistikzentrum im Gebiet Wladimir in Brand geraten. Die Mitarbeiter seien in Sicherheit gebracht worden, teilte das Unternehmen mit. Gouverneur Alexander Awdejew sprach von zwei Verletzten.

Lesen Sie auch:
Schon am 24. Juli hatten ukrainische Drohnen ein Lagerhaus von Wildberries getroffen – damals in ...
Tief im Landesinneren
In einer Nacht: Russen fangen über 600 Drohnen ab
02.08.2026
Drohne traf Lagerhaus
Warum die Ukraine das „russische Amazon“ angreift
31.07.2026
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
29.03.2026

Die Ukraine greift seit Mitte Juli die Wildberries-Anlagen an und wirft dem Versandhändler vor, auch Bedarf für den russischen Angriffskrieg zu liefern. Russische Behörden dagegen sprechen von Terroranschlägen gegen zivile Infrastruktur. Der Angriff im Gebiet Wladimir - rund 190 Kilometer östlich von Moskau – war der mittlerweile 18., wie russische Medien berichteten.

Milliardenschaden durch Attacken
Nach Schätzungen von Wirtschaftsanalysten hat Wildberries durch die seit Wochen andauernden Angriffe bisher etwa 20 Prozent seiner Lagerkapazitäten verloren. Der Schaden wird auf 280 Milliarden Rubel (etwa drei Milliarden Euro) geschätzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
03.08.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Ukraine
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf