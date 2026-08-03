Donaustadt: Säure-Einbrecher schlagen wieder zu

„Flüssigkeit auf keinen Fall berühren“

Besonders wichtig ist aus Sicht der Ermittler die Warnung an die Bevölkerung: Wer an der Eingangstür Beschädigungen und eine Flüssigkeit am Schloss bemerkt, soll diese auf keinen Fall berühren. Es könnte sich dabei nämlich um Salpetersäure handeln. Diese wirkt ätzend auf Haut, Atemwege und Schleimhäute.