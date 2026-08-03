Donaustadt: Säure-Einbrecher schlagen wieder zu

Derzeit versuchen Einbrecher in Wien wiederholt, sich mit ätzender Säure Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Jetzt sind zwei neue Fälle bekannt geworden. Dabei erbeuteten die Täter sogar zwei Schusswaffen und Munition.
Das Landeskriminalamt Wien ermittelt gegen eine Serie von Wohnungseinbruchsdiebstählen, bei denen bislang unbekannte Täter Säure einsetzen, um sich Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen. Nun sind in Wien-Donaustadt zwei weitere Fälle bekannt geworden.
Täter stahlen Waffen und Munition aus Tresor
Die neuesten Taten ereigneten sich laut Polizei zwischen 30. Juli und 2. August 2026 in einem Mehrparteienhaus in der Donaustadt. In einem Fall gelangten die Täter in eine Wohnung. Dort brachen sie einen Tresor auf und stahlen daraus zwei Faustfeuerwaffen sowie Munition. Im zweiten Fall blieb es beim Versuch.
„Flüssigkeit auf keinen Fall berühren“
Besonders wichtig ist aus Sicht der Ermittler die Warnung an die Bevölkerung: Wer an der Eingangstür Beschädigungen und eine Flüssigkeit am Schloss bemerkt, soll diese auf keinen Fall berühren. Es könnte sich dabei nämlich um Salpetersäure handeln. Diese wirkt ätzend auf Haut, Atemwege und Schleimhäute.
Polizei sucht weiter nach Säure-Einbrechern
Wer bereits mit der Säure in Kontakt gekommen ist, soll die betroffene Körperstelle laut Polizei sofort mit klarem Wasser abspülen und dabei weder Seife noch andere Zusätze verwenden. Anschließend soll unverzüglich der Polizeinotruf 133 verständigt werden. Die Ermittlungen nach den bislang unbekannten Tätern laufen.
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