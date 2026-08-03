Superstar Helene Fischer spricht über ihre Ängste

Heute ist Helene Fischer ein Bühnenprofi, doch auch sie fing klein an

Trotz der Aufregung gelang Helene Fischer ihr erster großer Auftritt. Sie zeigte schon damals viel Durchhaltevermögen und ließ sich ihre Nervosität nicht anmerken. Dass sie einmal zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands werden würde, hätte sie selbst wohl kaum erwartet. Für sie stand immer die Liebe zur Musik im Vordergrund. Heute ist aus der jungen, unsicheren Sängerin eine selbstbewusste und gefeierte Entertainerin geworden.