Superstar Helene Fischer spricht über ihre Ängste

Helene Fischer wirkt heute souverän, doch am Anfang ihrer Karriere kämpfte auch sie mit Unsicherheit und Überforderung. Nun spricht sie offen über ihre schwierigen ersten Schritte im Rampenlicht.
Helene Fischer zählt heute zu den erfolgreichsten und selbstsichersten Künstlerinnen Deutschlands. Mit ihren spektakulären Shows, aufwendigen Inszenierungen und ihrer beeindruckenden Bühnenpräsenz begeistert sie Millionen Fans. Doch auch für sie begann alles mit Unsicherheit und vielen ungewohnten Momenten.
Besonders ihr erster großer TV-Auftritt im Jahr 2005 ist ihr bis heute im Gedächtnis geblieben.
„Ich war völlig überfordert“
Damals war sie noch unerfahren und hatte keine Ahnung, worauf sie achten musste. „Ich wusste nicht, wie das mit den Kameras funktioniert. Ich war völlig überfordert. Mir hatte das vorher niemand erklärt, aber irgendwie ging‘s dann doch“, so die Musikerin. Trotzdem meisterte sie den Auftritt – und legte damit den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere.
Heute zeigt sich Helene Fischer voller Selbstbewusstsein und als absolute Bühnenprofi.
Heute ist Helene Fischer ein Bühnenprofi, doch auch sie fing klein an
Trotz der Aufregung gelang Helene Fischer ihr erster großer Auftritt. Sie zeigte schon damals viel Durchhaltevermögen und ließ sich ihre Nervosität nicht anmerken. Dass sie einmal zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands werden würde, hätte sie selbst wohl kaum erwartet. Für sie stand immer die Liebe zur Musik im Vordergrund. Heute ist aus der jungen, unsicheren Sängerin eine selbstbewusste und gefeierte Entertainerin geworden.
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