Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Völlig überfordert“

Superstar Helene Fischer spricht über ihre Ängste

Society International
03.08.2026 13:28
Helene Fischer spricht über ihre Ängste und die Zweifel am Anfang ihrer Karriere. Heute steht ...
Helene Fischer spricht über ihre Ängste und die Zweifel am Anfang ihrer Karriere. Heute steht sie voller Mut, Selbstbewusstsein und Stärke auf der Bühne – ein Zeichen dafür, dass man über sich hinauswachsen kann.(Bild: EPA/WALTER BIERI)
Porträt von Sarah Dan
Von Sarah Dan

Helene Fischer wirkt heute souverän, doch am Anfang ihrer Karriere kämpfte auch sie mit Unsicherheit und Überforderung. Nun spricht sie offen über ihre schwierigen ersten Schritte im Rampenlicht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Helene Fischer zählt heute zu den erfolgreichsten und selbstsichersten Künstlerinnen Deutschlands. Mit ihren spektakulären Shows, aufwendigen Inszenierungen und ihrer beeindruckenden Bühnenpräsenz begeistert sie Millionen Fans. Doch auch für sie begann alles mit Unsicherheit und vielen ungewohnten Momenten.

Besonders ihr erster großer TV-Auftritt im Jahr 2005 ist ihr bis heute im Gedächtnis geblieben.

Lesen Sie auch:
Helene Fischer bei ihrem Konzert im Happel-Stadion in Wien im Juli 2026
Star in Schladming
Helene Fischer kommt zum Ski Opening 2026
28.07.2026
Zusatzshow ist fix
„Gewaltige“ Nachfrage nach Helene-Fischer-Tickets
03.08.2026

„Ich war völlig überfordert“
Damals war sie noch unerfahren und hatte keine Ahnung, worauf sie achten musste. „Ich wusste nicht, wie das mit den Kameras funktioniert. Ich war völlig überfordert. Mir hatte das vorher niemand erklärt, aber irgendwie ging‘s dann doch“, so die Musikerin. Trotzdem meisterte sie den Auftritt – und legte damit den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere.

Heute zeigt sich Helene Fischer voller Selbstbewusstsein und als absolute Bühnenprofi.

Heute ist Helene Fischer ein Bühnenprofi, doch auch sie fing klein an
Trotz der Aufregung gelang Helene Fischer ihr erster großer Auftritt. Sie zeigte schon damals viel Durchhaltevermögen und ließ sich ihre Nervosität nicht anmerken. Dass sie einmal zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands werden würde, hätte sie selbst wohl kaum erwartet. Für sie stand immer die Liebe zur Musik im Vordergrund. Heute ist aus der jungen, unsicheren Sängerin eine selbstbewusste und gefeierte Entertainerin geworden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
03.08.2026 13:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
168.699 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
138.289 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
107.813 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
2006 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1001 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Niederösterreich
Hitze ruiniert Ernte: „Mussten Tiere schlachten“
944 mal kommentiert
Josef Handl ist Milchbauer im Mostviertel: Die Felder sind heuer komplett trocken.
Mehr Society International
„Völlig überfordert“
Superstar Helene Fischer spricht über ihre Ängste
Sieben Jahre Liebe!
Heidi Klum teilt romantischen Hochzeitskuss
Kinder eilten zu ihm
Phil Collins gibt Update: „Ich war dem Tod nahe“
Sorge immer größer
Nach Mager-Debatte: Ariana Grande kündigt Pause an
Videos auf Trauminsel
Im heißen Bikini mit Hund! So genießt Klum Urlaub
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf