Betrunkene bespuckt und schlägt Polizisten

Beim Eintreffen der Beamten stießen sie auf eine Frau, die sich ein Tuch auf ihre aufgeschürften Knie hielt. Aufgrund dessen gingen die Polizisten zunächst davon aus, dass es sich um das Opfer der angezeigten Körperverletzung handeln könnte. Als die Beamten die Verletzte ansprachen, zeigte sich die Frau jedoch sofort aggressiv.