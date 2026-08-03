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2,5 Promille im Blut

Betrunkene bespuckt und schlägt Polizisten

Wien
03.08.2026 12:08
(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schimpfen, spucken, kratzen, schlagen, treten: All das hatte eine Betrunkene am Sonntagabend vor einem Café im Wiener Bezirk Simmering im Repertoire. Eine Beamtin wurde leicht verletzt.

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Die Polizei war alarmiert worden, weil es in dem Café in der Simmeringer Hauptstraße zu einer mutmaßlichen Körperverletzung gekommen war. 

Beim Eintreffen der Beamten stießen sie auf eine Frau, die sich ein Tuch auf ihre aufgeschürften Knie hielt. Aufgrund dessen gingen die Polizisten zunächst davon aus, dass es sich um das Opfer der angezeigten Körperverletzung handeln könnte. Als die Beamten die Verletzte ansprachen, zeigte sich die Frau jedoch sofort aggressiv.

Die augenscheinlich betrunkene Frau wurde sofort laut, beschimpfte und bespuckte die Beamten. Kurz darauf stieß sie die Polizisten und versuchte, diese auch zu kratzen. Daraufhin wurde die Frau festgenommen.

Gegenwehr bei Festnahme
Doch auch dabei setzte sich die Betrunkene zur Wehr, schlug und trat um sich und verletzte dabei eine Polizistin leicht.

Ein Alkotest ergab rund 2,5 Promille. Die Frau befindet sich derzeit noch in Haft, ihre Vernehmung steht noch aus. Sie wurde mehrfach angezeigt.

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