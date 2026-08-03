Betrugswarnung: „Eltern und Großeltern aufklären“

Das Bundeskriminalamt spricht immer noch von Schäden in Millionenhöhe – trotz bereits jahrelanger Präventions- beziehungsweise Aufklärungsarbeit und regelmäßiger Medienberichterstattung. Auch in Kärnten haben in den vergangenen Wochen wieder vermehrt falsche Polizisten ihr Unwesen getrieben – teils mit Erfolg.