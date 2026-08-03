Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Polizistentrick

Betrugswarnung: „Eltern und Großeltern aufklären“

Kärnten
03.08.2026 08:00
Polizistentrick: Betrug unter dem Deckmantel der Exekutive.
Polizistentrick: Betrug unter dem Deckmantel der Exekutive.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Die Masche ist bekannt – dennoch erbeuten Betrüger mit dem Polizistentrick immer noch Unsummen. Sie melden sich telefonisch und versuchen ihre Opfer in Panik zu versetzen, damit diese zahlen. Oftmals mit Erfolg.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Bundeskriminalamt spricht immer noch von Schäden in Millionenhöhe – trotz bereits jahrelanger Präventions- beziehungsweise Aufklärungsarbeit und regelmäßiger Medienberichterstattung. Auch in Kärnten haben in den vergangenen Wochen wieder vermehrt falsche Polizisten ihr Unwesen getrieben – teils mit Erfolg.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
03.08.2026 08:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
168.699 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
138.289 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
107.813 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
2006 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1001 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Niederösterreich
Hitze ruiniert Ernte: „Mussten Tiere schlachten“
944 mal kommentiert
Josef Handl ist Milchbauer im Mostviertel: Die Felder sind heuer komplett trocken.
Mehr Kärnten
Gratis Abkühlung
Landesweite Initiative für mehr freie Seezugänge
Jahrhunderspieler tot
Trauer um die KAC-Legende Josef „Sepp“ Puschnig
Lenkerin flüchtete
Fahrzeug ging nach Alko-Unfall in Flammen auf
Krone Plus Logo
Polizistentrick
Betrugswarnung: „Eltern und Großeltern aufklären“
Duo setzte Notruf ab
Nächtlicher Rettungseinsatz in den Karawanken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf