17-Jähriger stürzt mit Trial-Bike auf Forststraße

Ein 17-jähriger Pinzgauer ist am Freitagabend nach einem Sturz mit einem Trial-Bike ins Krankenhaus Mittersill gebracht worden. Der Jugendliche gab vor Ort an, am Nachmittag auf einer Hütte im Habachtal gemeinsam mit einem Freund Alkohol getrunken zu haben. Bei der Heimfahrt kam er auf einer Forststraße mit seinem nicht angemeldeten Trial-Bike zu Sturz.