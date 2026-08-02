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Betrank sich vorher

17-Jähriger stürzt mit Trial-Bike auf Forststraße

Salzburg
02.08.2026 16:00
Im Habachtal betrank sich der Jungspund zuvor mit einem Freund auf der Hütte. (Symbolbild)
Im Habachtal betrank sich der Jungspund zuvor mit einem Freund auf der Hütte. (Symbolbild)(Bild: Land Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein 17-jähriger Pinzgauer stürzte am Freitag mit einem nicht angemeldeten Trial-Bike auf einer Forststraße im Habachtal. Zuvor hatte er laut eigenen Angaben auf einer Hütte Alkohol getrunken. Der Alkotest ergab 1,36 Promille.

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Ein 17-jähriger Pinzgauer ist am Freitagabend nach einem Sturz mit einem Trial-Bike ins Krankenhaus Mittersill gebracht worden. Der Jugendliche gab vor Ort an, am Nachmittag auf einer Hütte im Habachtal gemeinsam mit einem Freund Alkohol getrunken zu haben. Bei der Heimfahrt kam er auf einer Forststraße mit seinem nicht angemeldeten Trial-Bike zu Sturz.

Das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung und brachte den Verletzten anschließend ins Krankenhaus. Ein Alkotest ergab 1,36 Promille. Die Polizei nahm die weiteren Ermittlungen auf.

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