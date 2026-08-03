Ungewohntes Premieren-Publikum bei den Festspielen

Eigentlich war es anders gedacht – Elīna Garanča hätte in der Oper „Ariadne auf Naxos“ zu einer Reise auf den Mars aufbrechen sollen. Rund zwei Monate vor der Premiere sagte sie ihr Engagement aber ab. Schweren Herzens, wie sie mehrmals öffentlich betonte. Die schwedische Sopranistin Christina Nilsson übernahm die Partie.