Ungewohntes Premieren-Publikum bei den Festspielen

Eigentlich war es anders gedacht – Elīna Garanča hätte in der Oper „Ariadne auf Naxos“ zu einer Reise auf den Mars aufbrechen sollen. Rund zwei Monate vor der Premiere sagte sie ihr Engagement aber ab. Schweren Herzens, wie sie mehrmals öffentlich betonte. Die schwedische Sopranistin Christina Nilsson übernahm die Partie.
Trotz relativ kurzfristigem Besetzungswechsel strömten die Besucher am Sonntagabend zur Premiere herbei. Schauspielerin Sunnyi Melles und Co hatten Glück: Der Weg ins Haus für Mozart blieb gerade noch trocken. Eine Gewitterfront nahte bedrohlich heran.
Sie sorgte auch dafür, dass sich unter das Opernpublikum das Jedermann-Ensemble mischte. Die Schauspieler mussten gestern wetterbedingt ins Große Festspielhaus ausweichen. Ins Foyer des Hauses drang kurzzeitig sogar Wasser wegen des heftigen Wolkenbruchs ein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.