Sänger Chris Norman sorgte für Gänsehautmoment

Bad Hofgastein verwandelte sich am Wochenende zur Rock-Bühne. Chris Norman und Nena gastierten beim Summer:Sounds Gastein – und auch Bonnie Tyler war in einer ganz besonderen Form anwesend: Chris Norman ehrte die kürzlich verstorbene Sängerin mit einer ganz besonderen Hommage.
Die Bühne beim Summer:Sounds Gastein verwandelte Rockröhre Nena (im Bild) kurzerhand zur Familienshow. Ihre beiden Söhne Sakias Kerner und Simeon Palm waren als Backgroundsänger am Keyboard im Einsatz.
Die Sängerin und ihre Familie nutzt den Aufenthalt in Salzburg gleich auch für einen zweitägigen Kurzurlaub. „Es ist ein ganz wunderbarer Ort, wir haben eine super Zeit hier in Bad Hofgastein!“, sagte Sakias Kerner.
Für einen weiteren Höhepunkt des Abends sorgte Sänger Chris Norman. Er gabe „It’s a Heartache“ als Hommage an die kürzlich verstorbene Sängerin Bonnie Tyler zum Besten.
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