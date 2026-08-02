114 km/h im Ortsgebiet: Motorrad beschlagnahmt

Mehr als 2400 Fahrzeuge kontrollierte die Polizei bei Radarmessungen im Flachgau und Pinzgau. Zahlreiche Lenker waren zu schnell, mehrere rasten massiv über dem Limit. Ein Motorrad wurde nach 114 km/h im Ortsgebiet sogar beschlagnahmt...
Massive Tempoverstöße beschäftigten die Polizei im Flachgau, Pongau und Pinzgau. Bei Radarmessungen im Flachgau wurden 1155 Fahrzeuge kontrolliert. 34 Lenker überschritten das Limit, vier davon um mehr als 30 km/h.
Traurige Samstags-Bilanz
Ein Motorradfahrer wurde in Thalgau mit 165 km/h bei erlaubten 100 gemessen. Im Ortsgebiet von Werfen raste ein 62-jähriger Bosnier auf der B159 mit 101 km/h statt 50. Der Führerschein war weg.
Auch in Seekirchen fiel ein viel zu schnelles Moped auf: Die Zivilstreife stellte bei der Nachfahrt 78 km/h trotz Steigung fest, dazu kamen technische Mängel. Die Kennzeichen wurden abgenommen.
Kurz vor Mitternacht wurde ein 24-jähriger Oberösterreicher auf der Wiener Straße (B1) in Henndorf/Hankham mit 114 km/h im 50er gemessen. Sein Führerschein wurde abgenommen, das Motorrad vorläufig beschlagnahmt. Im Pinzgau waren 110 von 1255 gemessenen Fahrzeugen zu schnell.
Auch am Sonntag ging es rund: Mit 133 km/h beim 80er unterwegs
In der Nacht auf den 2. August wurden zudem im Pinzgau Radarmessungen durchgeführt mit 1255 gemessenen Fahrzeugen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wurde von 110 Lenkern überschritten. Zehn Fahrer überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als 30 km/h.
Ein Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Zell am See konnte dabei mit einer Geschwindigkeit von 133 km/h, bei erlaubten 80 km/h im Freilandbereich, gemessen werden.
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