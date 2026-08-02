114 km/h im Ortsgebiet: Motorrad beschlagnahmt

Auch am Sonntag ging es rund: Mit 133 km/h beim 80er unterwegs

In der Nacht auf den 2. August wurden zudem im Pinzgau Radarmessungen durchgeführt mit 1255 gemessenen Fahrzeugen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wurde von 110 Lenkern überschritten. Zehn Fahrer überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als 30 km/h.