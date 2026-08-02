Fünf am Tag: Heidelbeeren und Bohnen als Begleiter

Dr. Friedrich Hoppichler, ärztlicher Leiter im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg, gibt Tipps für einen gesunden Start in den neuen Monat:

Fünf Portionen Gemüse und Obst pro Tag – das ist die Grundregel einer gesunden Ernährung. Aber die Menge und die Sorte entscheiden.