Mehr als eine Million Euro! Anlage wird saniert

Keine leichte Aufgabe erwischte Regionalligist Wals-Grünau zum Auftakt der neuen Nordliga. Die weite, zweistündige Reise nach Bad Leonfelden führte zu einem Klub, der im Vorjahr drei Meistertitel gefeiert hatte. Am Ende wurde es ein Punkt. Mehr zu feiern haben die Salzburger schon in Bälde.