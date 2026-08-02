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Mehr als eine Million Euro! Anlage wird saniert

Salzburg: Sport-Nachrichten
02.08.2026 22:00
Petrit Nika und Co. freuen sich auf ein Upgrade ihrer Sportanlage.
Petrit Nika und Co. freuen sich auf ein Upgrade ihrer Sportanlage.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Keine leichte Aufgabe erwischte Regionalligist Wals-Grünau zum Auftakt der neuen Nordliga. Die weite, zweistündige Reise nach Bad Leonfelden führte zu einem Klub, der im Vorjahr drei Meistertitel gefeiert hatte. Am Ende wurde es ein Punkt. Mehr zu feiern haben die Salzburger schon in Bälde.

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„Eine sehr intensive Partie. Aber wir haben gut mitgehalten und hätten gewinnen können“, urteilte Grünau-Trainer Bernhard Huber-Rieder nach dem 1:1 zum Auftakt der Regionalliga Nord gegen Bad Leonfelden/Schenkenfelden. Petrit Nika hatte am Ende noch den Matchball am Fuß, vergab diesen aber.

Am kommenden Samstag folgt für die Grünauer demnächst der Heimstart gegen Vorwärts Steyr. Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen im Hochsommer bereits am Nachmittag, um 16 Uhr.

Stolze Summe für notwendiges Upgrade
Das 30 Jahre alte Flutlicht weicht nämlich in Bälde einer modernen LED-Beleuchtung auf der gesamten Anlage. Zusätzlich wird der Balkon auf einen VIP-Bereich erweitert. „Die Gemeinde nimmt dafür 1,3 Millionen Euro in die Hand“, hört man aus Funktionärskreisen.

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Der Klub zahlt es aber auch zurück. Ein Gutteil des Kaders vom Auftaktspiel sind Einheimische oder „Eingebürgerte“ wie Routinier Pertl, der quasi zum Inventar zählt.

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