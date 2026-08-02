Starke Gewitter zogen über Salzburg hinweg

​Nahezu zeitgleich setzte der Sturm auch den Wassersportlern auf dem Mondsee zu. Ein Segler schaffte es aufgrund der stürmischen Winde und des Wellengangs nicht mehr aus eigener Kraft an das Ufer. Einsatzboote der Wasserrettung rückte aus, nahm das Manövrierunfähige Segelboot auf Haken und schleppte es sicher in den Hafen. Auch hier kamen keine Personen zu Schaden.