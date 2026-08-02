Betrunken mit zu schnellem E-Roller gestürzt

Das Rote Kreuz versorgte den Verletzten vor Ort. Einen Helm trug er nicht. Bei der Kontrolle ergab ein Alkotest 0,9 Promille. Auch der E-Scooter selbst war auffällig: Auf dem Rollenprüfstand erreichte er 55 km/h. Zudem fehlten die vorgeschriebenen Blinker, am Lenker waren vorschriftswidrig Taschen angebracht. Die Polizei untersagte dem Salzburger die Weiterfahrt und nahm die Fahrzeugschlüssel vorläufig ab.