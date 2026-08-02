Betrunken mit zu schnellem E-Roller gestürzt

Ein 27-jähriger Salzburger stürzte am Samstag am Josef-Mayburger-Kai mit seinem E-Scooter. Der Mann trug keinen Helm, hatte 0,9 Promille und war mit einem Fahrzeug unterwegs, das am Prüfstand 55 km/h erreichte. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Und er hatte unerlaubterweise Taschen am Lenker befestigt...
Ein E-Scooter-Unfall am Josef-Mayburger-Kai endete am Samstag für einen 27-jährigen Salzburger mit mehreren Anzeigen. Der Mann fuhr am frühen Nachmittag stadtauswärts, verlor die Kontrolle über seinen Scooter und stürzte.
Das Rote Kreuz versorgte den Verletzten vor Ort. Einen Helm trug er nicht. Bei der Kontrolle ergab ein Alkotest 0,9 Promille. Auch der E-Scooter selbst war auffällig: Auf dem Rollenprüfstand erreichte er 55 km/h. Zudem fehlten die vorgeschriebenen Blinker, am Lenker waren vorschriftswidrig Taschen angebracht. Die Polizei untersagte dem Salzburger die Weiterfahrt und nahm die Fahrzeugschlüssel vorläufig ab.
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