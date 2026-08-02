„Fahre seit 35 Jahren und mache es gerne!“

Nach der Lehre zum Maschinenschlosser und dem Militärdienst kehrte er 1991 als Lokführer zurück – und ist es bis heute. „Ich mache es sehr gerne“, zeigt er sich gut gelaunt. Natürlich gibt es auch Herausforderungen: Störungen können jederzeit auftreten, auf die schnell reagiert werden muss. Auch an die unregelmäßigen Dienstzeiten muss man sich gewöhnen und gerade für junge Kollegen sind die ersten Fahrten alleine im Führerhaus anstrengend.