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Dieses Ritual hat der neue Torjäger der Austria

Salzburg: Sport-Nachrichten
02.08.2026 18:30
Tamar Crnkic ist einer von vielen Neuzugängen bei Austria Salzburg.
Tamar Crnkic ist einer von vielen Neuzugängen bei Austria Salzburg.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Beim 2:0-Heimsieg gegen Hertha Wels erzielte Tamar Crnkic einen Treffer selbst und leistete dazu eine Vorlage. Der 20-Jährige pflegt jeden Tag eine besondere Routine. Dieses scheint dem Stürmer bei der Austria bislang auch Glück zu bringen. 

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„Ich habe darauf spekuliert und gewusst, dass Raphael diesen Ball spielen kann.“ So blickte Tamar Crnkic auf seinen Treffer zum 1:0 für die Austria am Sonntag in Wels zurück. Sein Teamkollege Hofer hatte den 20-Jährigen mit einem tollen Pass über das halbe Feld bedient. Crnkic setzte sich folglich gegen Kilian Schröcker, den Salzburger Tormann beim Gegner, durch und schob den Ball ins leere Tor.

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