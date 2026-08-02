Dieses Ritual hat der neue Torjäger der Austria

Beim 2:0-Heimsieg gegen Hertha Wels erzielte Tamar Crnkic einen Treffer selbst und leistete dazu eine Vorlage. Der 20-Jährige pflegt jeden Tag eine besondere Routine. Dieses scheint dem Stürmer bei der Austria bislang auch Glück zu bringen.
„Ich habe darauf spekuliert und gewusst, dass Raphael diesen Ball spielen kann.“ So blickte Tamar Crnkic auf seinen Treffer zum 1:0 für die Austria am Sonntag in Wels zurück. Sein Teamkollege Hofer hatte den 20-Jährigen mit einem tollen Pass über das halbe Feld bedient. Crnkic setzte sich folglich gegen Kilian Schröcker, den Salzburger Tormann beim Gegner, durch und schob den Ball ins leere Tor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.