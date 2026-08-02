Dieses Ritual hat der neue Torjäger der Austria

„Ich habe darauf spekuliert und gewusst, dass Raphael diesen Ball spielen kann.“ So blickte Tamar Crnkic auf seinen Treffer zum 1:0 für die Austria am Sonntag in Wels zurück. Sein Teamkollege Hofer hatte den 20-Jährigen mit einem tollen Pass über das halbe Feld bedient. Crnkic setzte sich folglich gegen Kilian Schröcker, den Salzburger Tormann beim Gegner, durch und schob den Ball ins leere Tor.