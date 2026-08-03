Abfahrtssperren: „Muss das in Golling echt sein?“

Auffällig: Am Samstag bereiteten die neuen und deutlich strikteren Abfahrtssperren keine Probleme. Wie berichtet, schlossen das Land Salzburg und Autobahnbetreiber Asfinag die Abfahrten in Golling und Kuchl erstmals für den gesamten Verkehr. Selbst Ortsansässige durften an diesem Tag hier nicht mehr die Autobahn verlassen. Dies war nur in Hallein möglich.