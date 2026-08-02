Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Würstchen wurde nass

Hochmair verpasste wegen Gewitter fast Vorstellung

Salzburg
02.08.2026 22:16
Hochmair am Weg zur Vorstellung am Sonntag. Die Jausen-Pause wenig später am Würstelstand ...
Hochmair am Weg zur Vorstellung am Sonntag. Die Jausen-Pause wenig später am Würstelstand bereute er ...(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Elisa Torner und Nikolaus Klinger

„Die Vorstellung geht gleich los, was soll ich machen?“, postete Philipp Hochmair verzweifelt auf Instagram. Der Mime hatte am Sonntagabend mit einem logistischen Problem zu kämpfen: Während er sich an einem Würstelstand in der Salzburger Altstadt kurz vor der Aufführung noch stärkte, setzte ein heftiges Sommergewitter mit Platzregen ein und versperrte dem 52-Jährigen den Weg ins Festspielhaus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit Mikrofon und vollem Kostüm stand der Mime bei einem Würstelstand als der Starkregen plötzlich einsetzte. „Jedermann gefangen“, schrieb Hochmair verzweifelt in den sozialen Medien um Hilfe. Unter dem kleinen Dach des Imbisses versuchte der Schauspieler, Unterschlupf zu finden.

Der Weg ins nur wenige Meter entfernte Festspielhaus schien in dieser Situation schier unmöglich, wie das Video von Hochmair zeigt. Sogar kleinkörniger Hagel setzte zeitweise ein.

Lesen Sie auch:
Philipp Hochmair zeigt dieses Mal, was er hat.
Genital statt genial
Hochmair zieht heuer als Jedermann komplett blank
17.07.2026
Festspiel-Eröffnung
Hochmair kam und entzog sich geschwind den Kameras
26.07.2026

Irgendwie dürfte der Schauspieler den Weg zur Bühne dann doch noch geschafft haben. Die Vorstellung konnte um 21 Uhr pünktlich beginnen – nasses Würstchen hin oder her.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
02.08.2026 22:16
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
167.543 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
114.423 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
103.258 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
1978 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
395 Opfer! Der tödlichste Hitze-Monat aller Zeiten
1214 mal kommentiert
Die Rekord-Temperaturen von 40 Grad forderten bei der Juni-Hitzewelle 395 Opfer - mehr als ...
Kolumnen
An alle Klimawandelleugner: Die unleugbaren Fakten
1037 mal kommentiert
Die Zeichen des Klimawandels sind heuer so sicht- und spürbar wie nie.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf