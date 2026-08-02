Hochmair verpasste wegen Gewitter fast Vorstellung

„Die Vorstellung geht gleich los, was soll ich machen?“, postete Philipp Hochmair verzweifelt auf Instagram. Der Mime hatte am Sonntagabend mit einem logistischen Problem zu kämpfen: Während er sich an einem Würstelstand in der Salzburger Altstadt kurz vor der Aufführung noch stärkte, setzte ein heftiges Sommergewitter mit Platzregen ein und versperrte dem 52-Jährigen den Weg ins Festspielhaus.
Mit Mikrofon und vollem Kostüm stand der Mime bei einem Würstelstand als der Starkregen plötzlich einsetzte. „Jedermann gefangen“, schrieb Hochmair verzweifelt in den sozialen Medien um Hilfe. Unter dem kleinen Dach des Imbisses versuchte der Schauspieler, Unterschlupf zu finden.
Der Weg ins nur wenige Meter entfernte Festspielhaus schien in dieser Situation schier unmöglich, wie das Video von Hochmair zeigt. Sogar kleinkörniger Hagel setzte zeitweise ein.
Irgendwie dürfte der Schauspieler den Weg zur Bühne dann doch noch geschafft haben. Die Vorstellung konnte um 21 Uhr pünktlich beginnen – nasses Würstchen hin oder her.
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