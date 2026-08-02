Hochmair verpasste wegen Gewitter fast Vorstellung

„Die Vorstellung geht gleich los, was soll ich machen?“, postete Philipp Hochmair verzweifelt auf Instagram. Der Mime hatte am Sonntagabend mit einem logistischen Problem zu kämpfen: Während er sich an einem Würstelstand in der Salzburger Altstadt kurz vor der Aufführung noch stärkte, setzte ein heftiges Sommergewitter mit Platzregen ein und versperrte dem 52-Jährigen den Weg ins Festspielhaus.