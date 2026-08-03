Naschenweng kickt Ötzis bei ORF-Show raus

Ötzi-Tochter erntete viel Kritik im vergangenen Jahr

Die Personalrochade sorgte damals für großen Wirbel. Zumal Lisa-Marie Friedle auch in weiterer Folge heiß begehrte Moderationsjobs im Staatsfunk ergatterte. Beim illustren Hahnenkamm-Rennen war sie etwa als Society-Reporterin unterwegs. Genau diesen Job hatte früher wiederum Melissa Naschenweng inne. Die Ablöse von Naschenweng sorgte damals für viel Diskussionsstoff. Nicht zuletzt auch deshalb, weil mit Lisa-Marie Friedle eine Anfängerin in Sachen Moderation erneut einen begehrten Job im ORF ergatterte.