Naschenweng kickt Ötzis bei ORF-Show raus

Der ORF holt die Schlagergöttin als neue Moderatorin der „Zauberhaften Weihnacht“ in den Hauptabend. DJ Ötzi muss das Format dafür nach insgesamt sieben Jahren verlassen. Auch seine Tochter Lisa-Marie muss das Feld wieder räumen ...
Die große Sommer-Hitzewelle ist noch nicht einmal überstanden, da beschäftigt man sich beim ORF schon intensiv mit Weihnachten – und mit einer ganz besonderen Weihnachtsüberraschung: Schlagerstar Melissa Naschenweng wird den TV-Bildschirm im Dezember zur Primetime erobern! Die 36-Jährige wird erstmals die Musiksendung „Zauberhafte Weihnacht“ aus Flachau in Salzburg moderieren.
DJ Ötzi moderierte das Fernsehformat seit 2019
Die Entscheidung, die noch auf die Amtszeit von Ex-Generaldirektor Roland Weißmann zurückfallen dürfte, ist ein wahrer Paukenschlag. Denn das Engagement von Melissa Naschenweng bedeutet gleichzeitig den Abgang der Familie Friedle.
DJ Ötzi moderierte den mehrstündigen, besinnlichen TV-Abend bereits seit 2019. An seiner Seite waren seither wechselnde Moderationspartnerinnen zu sehen. Im vergangenen Jahr feierte Lisa-Marie Friedle, die Tochter von DJ Ötzi, an der Seite ihres Papas ihre Moderations-Premiere. Die „Krone“ berichtete darüber.
Ötzi-Tochter erntete viel Kritik im vergangenen Jahr
Die Personalrochade sorgte damals für großen Wirbel. Zumal Lisa-Marie Friedle auch in weiterer Folge heiß begehrte Moderationsjobs im Staatsfunk ergatterte. Beim illustren Hahnenkamm-Rennen war sie etwa als Society-Reporterin unterwegs. Genau diesen Job hatte früher wiederum Melissa Naschenweng inne. Die Ablöse von Naschenweng sorgte damals für viel Diskussionsstoff. Nicht zuletzt auch deshalb, weil mit Lisa-Marie Friedle eine Anfängerin in Sachen Moderation erneut einen begehrten Job im ORF ergatterte.
An den Quoten gemessen, konnte Naschenweng ebenfalls mehr Zuschauer vor die TV-Schirme locken. Auch dieser Umstand dürfte dazu geführt haben, dass der Sender alle Hebel in Bewegung setzte, um die Schlagergöttin als Moderatorin zurückzuholen. Seit Anfang des Jahres liefen dazu bereits heiße Gespräche am Küniglberg. Nun dürfte die Tinte unter den Verträgen getrocknet sein.
Bayerischer Musiker wird Naschi zur Seite stehen
Melissa Naschenweng wird die Hauptabendsendung nicht alleine moderieren. An ihrer Seite wird der deutsche Moderator und Musiker Dominik Glöbl zu sehen sein. Da es sich bei der „Zauberhaften Weihnacht“ um eine Koproduktion des ORF mit dem Bayerischen Rundfunk (br) handelt, darf auch der deutsche Sender einen Moderator in die Sendung einbringen.
Aufgezeichnet wird auch die heurige Ausgabe aller Voraussicht nach wieder Anfang Dezember im winterlichen Salzburg. Produziert wird das Format von der IP Media.
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