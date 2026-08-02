ÖVP sagt dem grünem Landesrat, was er zu tun hat

In der Zentrale der Landes-ÖVP in Linz, dem Heinrich-Gleißner-Haus, macht man sich dieser Tage Gedanken über die Regierungsarbeit von Landesrat Stefan Kaineder. Fast schon mahnend erinnert der schwarze Parteigeschäftsführer Florian Hiegelsberger den Grünen daran, für eine sichere Versorgung von Trinkwasser in Oberösterreich zu sorgen. Kraft seines Amtes ist Kaineder dafür zuständig. Die Schwarzen monieren, dass ein Dokument dazu mittlerweile 21 Jahre alt und seither nichts passiert ist. Damals war noch Grünen-Pionier Rudi Anschober zuständig, jetzt soll sich Kaineder darum kümmern.