Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beim Thema Trinkwasser

ÖVP sagt dem grünem Landesrat, was er zu tun hat

Oberösterreich
02.08.2026 13:00
Hiegelsbergers erhobener Zeigefinger gilt Stefan Kaineder (re.).
Hiegelsbergers erhobener Zeigefinger gilt Stefan Kaineder (re.).(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, Fotokerschi.at)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Der schwarze Parteimanager Florian Hiegelsberger wildert im Revier von Landesrat Stefan Kaineder. Trinkwasserkonzept. Dessen Kritik am schwarzen Landwirtschaftsminister Totschnig lässt der OÖVP-Parteimanager nicht auf sich sitzen: Kaineder solle sich gefälligst um die Trinkwasserversorgung in OÖ kümmern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der Zentrale der Landes-ÖVP in Linz, dem Heinrich-Gleißner-Haus, macht man sich dieser Tage Gedanken über die Regierungsarbeit von Landesrat Stefan Kaineder. Fast schon mahnend erinnert der schwarze Parteigeschäftsführer Florian Hiegelsberger den Grünen daran, für eine sichere Versorgung von Trinkwasser in Oberösterreich zu sorgen. Kraft seines Amtes ist Kaineder dafür zuständig. Die Schwarzen monieren, dass ein Dokument dazu mittlerweile 21 Jahre alt und seither nichts passiert ist. Damals war noch Grünen-Pionier Rudi Anschober zuständig, jetzt soll sich Kaineder darum kümmern.

(Bild: Krone KREATIV/APA/Barbara Gindl, Markus Wenzel)

Hiegelsberger sagt: „Der wiederkehrende Hinweis eines für Grund- und Trinkwasserwirtschaft zuständigen Landesrates auf ein aus dem Jahr 2005 stammendes Papier reicht eben nicht aus. Wir verlangen im Sinne einer nachhaltigen Versorgungssicherheit ein Trinkwasservorsorgekonzept nach dem aktuellen Beispiel von Tirol. Darin müssen die Auswirkungen des Klimawandels ebenso abgebildet werden wie konkrete Maßnahmen zur Abfederung dieser Auswirkungen.“ Hintergrund dieser harschen Worte ist wohl auch der Umstand, dass Kaineder zuletzt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) angegriffen und vom Bund ein klimagerechtes Wasserschutzgesetz eingefordert hat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
02.08.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
166.525 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
101.477 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Österreich
Auf österreichischen Rekord fehlten nur 0,2 Grad!
93.701 mal gelesen
Der Freitag war der bislang heißeste des Jahres in Österreich. An 29 Messstellen wurden neue ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
2678 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
1589 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
395 Opfer! Der tödlichste Hitze-Monat aller Zeiten
1208 mal kommentiert
Die Rekord-Temperaturen von 40 Grad forderten bei der Juni-Hitzewelle 395 Opfer - mehr als ...
Mehr Oberösterreich
Beim Thema Trinkwasser
ÖVP sagt dem grünem Landesrat, was er zu tun hat
Fünf Täter gesucht
Bande ging auf Festgast mit Baseballschläger los
Krone Plus Logo
Historische Traumvilla
Einzigartiges Juwel am Traunsee zu verkaufen
Alarmstufe drei
19 Feuerwehren kämpften gegen großen Waldbrand
Ohne Schein und Taferl
19-Jähriger verunfallte stockbetrunken mit Bike
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf