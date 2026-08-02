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Unfall verursacht

Wegen Blick aufs Handy-Navi gab‘s drei Monate Haft

Oberösterreich
02.08.2026 08:00
Der junge Autofahrer baute wegen dem Blick aufs Handy-Navi und überhöhter Geschwindigkeit einen ...
Der junge Autofahrer baute wegen dem Blick aufs Handy-Navi und überhöhter Geschwindigkeit einen schweren Unfall und stand deshalb vor Gericht.(Bild: Scanrail - stock.adobe.com)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Der Blick aufs Handy während der Autofahrt ist nicht nur teuer – aktuell 100 Euro –, er ist auch lebensgefährlich! Die Zahlen über die Handynutzung hinter dem Lenkrad sind erschreckend. Ein Beispiel aus Linz zeigt, welche dramatischen Folgen es haben kann, wenn man das Navi um den Weg fragt – und dabei einen Unfall baut.

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„Es tut mir wirklich sehr leid“, wandte sich der 21-jährige Afghane aus Spital/Pyhrn während des Prozesses an die junge Polizistin. Der Mann war am 5. April in einer Linzer 30er-Zone zumindest mit Tempo 60 gefahren und hatte aufs Handy-Navi geschaut, als ihm der Vorrang genommen wurde. Ein Ausweichmanöver endete in einem Zivilwagen der Polizei, in dem die Frau und ein Kollege Radarmessungen durchführten. Der Polizist kam mit einer Prellung davon, die Beamtin erlitt schwere Gesichts- und Zahnverletzungen und ist weiter in Behandlung. 

1600 Euro Schmerzengeld
Der Lehrling gab sich sehr einsichtig, sein Fehler tat ihm sichtlich leid. Dass er drei Monate bedingt bekam – „das scheint nicht im Leumundszeugnis auf“, sagte die Richterin – und in Summe 1600 Euro Schmerzengeld an die Beamten zahlen muss, nahm er ohne Murren an. 

20.000 Nachrichten am Steuer pro Stunde
Dass ein Handy-Blick vorm Richter landet, ist selten, aber der Fall zeigt, wie schnell es gehen kann. Das Potenzial für solche Fälle ist riesig. Laut einer Analyse des Kuratoriums für Verkehrssicherheit werden alleine in Oberösterreich rund 20.000 Handy-Nachrichten am Steuer geschrieben – pro Stunde! Der Blick aufs Handy ist die Hauptursache für Ablenkung während des Autofahrens. Und Ablenkung ist die Nummer 1 bei den Unfallgründen.

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2000 Unfälle wegen Ablenkung pro Jahr
Mehr als 20.000 Anzeigen und Organmandate werden jährlich in Oberösterreich wegen „Handyschauen“ ausgestellt. Nur in Niederösterreich und Wien greift die Polizei deshalb häufiger zum Strafblock. Wegen Ablenkung am Steuer passieren pro Jahr in Oberösterreich im Durchschnitt knapp 2000 Verkehrsunfälle mit etwa 2200 Verletzten und 20 Todesopfern.

16 Prozent tippen während der Fahrt
Eine Umfrage des KFV zeigt auch, wie „normal“ der verbotene Blick aufs Handy während der Autofahrt ist. So gaben 28 Prozent der Befragten zu, dass sie während der Fahrt Kurznachrichten lesen, 16 Prozent halten fürs Zurückschreiben auch nicht an und jeder Zweite telefoniert ohne Freisprecheinrichtung. Ein Rechenbeispiel: Wer bei Tempo 50 nur zwei Sekunden abgelenkt ist, legt 30 Meter im Blindflug zurück.

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