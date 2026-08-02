Wie eine Postlerin Babykatze „Phönix“ rettete

Polizisten durchsuchten die Brandruine

In ihrer Mittagspause kontaktierte sie die Tierschutz-Initiative Innviertel. Nach Dienstschluss kehrte sie dann zurück, fütterte die Katze und brachte sie in eine Klinik. Dort wurde schnell klar: Die Samtpfote, die mittlerweile den Namen „Chantal“ trägt, hatte kurz zuvor Junge bekommen. Also alarmierte Alexandra die Polizei. Die Beamten durchsuchten dann das Gebäude – und fanden ein winziges, völlig geschwächtes und unterernährtes Babykätzchen in der Asche – tauften es auf den Namen „Phönix“.