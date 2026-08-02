Wie eine Postlerin Babykatze „Phönix“ rettete

Eigentlich wollte die 25-jährige Alexandra P. in Eitzing (Oberösterreich) nur Briefe zustellen. Doch ein leises Miauen führte die Postzustellerin zu einer Rettungsaktion, die ohne ihr Mitgefühl wohl tödlich geendet hätte.
Bei einem Großbrand am 6. Juli wurde in Eitzing das Nebengebäude eines Nachtclubs völlig zerstört. Als Alexandra P. vergangenen Mittwoch dort die Post zustellen wollte, hörte sie plötzlich das leise Miauen einer Katze: „Ich hab’ versucht, sie anzulocken, weil sie so arm geklungen hat. Auf einmal ist sie völlig geschwächt dagestanden“, erzählt die Postlerin.
Dann wurde der jungen Frau schnell klar, dass etwas nicht stimmte – denn in dem Gebäude war niemand, und das Tier wirkte völlig geschwächt. Außerdem fiel ihr der dicke Bauch der Katze auf: „Ich hab’ erst gedacht, sie ist trächtig“, so die Zustellerin. Die Begegnung ging der 25-Jährigen nicht mehr aus dem Kopf.
Polizisten durchsuchten die Brandruine
In ihrer Mittagspause kontaktierte sie die Tierschutz-Initiative Innviertel. Nach Dienstschluss kehrte sie dann zurück, fütterte die Katze und brachte sie in eine Klinik. Dort wurde schnell klar: Die Samtpfote, die mittlerweile den Namen „Chantal“ trägt, hatte kurz zuvor Junge bekommen. Also alarmierte Alexandra die Polizei. Die Beamten durchsuchten dann das Gebäude – und fanden ein winziges, völlig geschwächtes und unterernährtes Babykätzchen in der Asche – tauften es auf den Namen „Phönix“.
„Manchmal passt einfach alles zusammen“
„Wenn ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört hätte, wären wahrscheinlich beide gestorben. Manchmal passt einfach alles zusammen“, ist die Postzustellerin emotional. Auch der Tierschutzverein spricht von einer Verkettung glücklicher Umstände. Dass Alexandra so reagiert hatte und die Polizei dann auch sofort ausrückte, sei die Rettung für „Chantal“ und „Phönix“ gewesen. Den beiden Stubentigern geht’s mittlerweile jeden Tag besser.
„Mehr davon“ ist die Serie für Geschichten über alles Positive, das in unserem Land passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: „Davon brauchen wir mehr!“? Dann schicken Sie uns gerne alle Infos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at
Diese Geschichte zeigt, wie viel Gutes passieren kann, wenn Menschen aufmerksam durchs Leben gehen. Oft braucht es nicht viel, um die Welt ein Stück besser zu machen – nur jemanden wie Alexandra. Sie hat hingehört und reagiert. Bitte mehr davon!
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