Betrunkenes Radlertrio erwischt, als einer stürzte

Am Samstagabend war ein Fahrradfahrer in Kirchberg-Thening mit seinem E-Bike gestürzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten bei ihm und seinen beiden Kumpanen starken Alkoholgeruch: Alle drei hatten deutlich zu viel Alkohol getrunken, um noch Fahrrad zu fahren. Alle wurden angezeigt.
Am 1. August 2026 kam ein Radfahrer im Gemeindegebiet von Kirchberg-Thening zu Sturz. Der 53-Jährige aus Thalheim bei Wels war gegen 19:30 Uhr im Zuge einer Radtour auf der Paukenstraße unterwegs. Dabei begleiteten ihn zwei ebenfalls 53-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land. Beim Eintreffen der Polizeistreife wurde der Verunfallte bereits von der Rettung erstversorgt.
1,42 bis 1,88 Promille
Da die Polizisten während der Unfallaufnahme bei seinen beiden Begleitern Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, forderten sie beide zu einem Alkotest auf. Die Messungen ergaben Werte von 1,42 beziehungsweise 1,88 Promille. Der Verunfallte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Alle drei Radfahrer werden angezeigt.
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