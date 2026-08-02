Betrunkenes Radlertrio erwischt, als einer stürzte

1,42 bis 1,88 Promille

Da die Polizisten während der Unfallaufnahme bei seinen beiden Begleitern Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, forderten sie beide zu einem Alkotest auf. Die Messungen ergaben Werte von 1,42 beziehungsweise 1,88 Promille. Der Verunfallte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Alle drei Radfahrer werden angezeigt.