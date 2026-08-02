Nach Kokain-Drama Happy End: „Dürfen nach Hause!“

Beim späteren Harntest läuteten in der Klinik und beim Jugendamt die Alarmglocken. Das Schicksal nahm seinen Lauf. Die junge Mama wurde am 3. Juli um 7.15 Uhr mit ihrem Kind aus dem Familienverband gerissen – von ihrem Lebensgefährten Matthias und den Schwiegereltern getrennt. Zur „Abklärung einer Kindeswohlgefährdung“. Kurz darauf landete sie in einem Mutter-Kind-Heim in Oberösterreich, aus dem das Duo schließlich vor einer Woche von seinen Anwälten Manfred Arbacher-Stöger und Elisabeth Thaler abgeholt wurde. Der Grund: Der von der Behörde beantragte Haartest verlief auf allen Ebenen negativ. Es wurde nichts nachgewiesen.