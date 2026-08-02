19-Jähriger verunfallte stockbetrunken mit Bike

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Samstag gegen 20:10 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad entlang der L1516 im Gemeindegebiet von St. Peter am Wimberg. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde unter dem Motorrad eingeklemmt und konnte von einer Ersthelferin befreit werden.