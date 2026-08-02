19-Jähriger verunfallte stockbetrunken mit Bike

Ein erst 19-jähriger Rohrbacher war am frühen Samstagabend mit seinem Motorrad gestürzt. Dabei stellte sich heraus, dass er keinen Motorradführerschein hatte und das Zweirad nicht zum Verkehr zugelassen war. Dafür hatte der junge Mann selbst stolze 2,48 Promille im Blut – um kurz nach acht Uhr abends.
Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Samstag gegen 20:10 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad entlang der L1516 im Gemeindegebiet von St. Peter am Wimberg. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde unter dem Motorrad eingeklemmt und konnte von einer Ersthelferin befreit werden.
Kein Schein, dafür 2,48 Promille
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er von der Rettung unter notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Zudem besaß der 19-Jährige keine gültige Lenkberechtigung für das Motorrad.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.