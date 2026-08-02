Bande ging auf Festgast mit Baseballschläger los

Im Zuge des Mondseer Seefests in Oberösterreich wurde ein 23-jähriger Salzburger von fünf Unbekannten erst belästigt und nach dem Fest am Parkplatz mit einem Baseballschläger schwer verletzt. Nun sucht die Polizei nach den fünf Verdächtigen, die in Richtung Ortszentrum geflüchtet waren, und bittet um sachdienliche Hinweise.
Zu einer absichtlich schweren Körperverletzung kam es in der Nacht auf Sonntag im Zuge des Seefestes in Mondsee. Ein 23-Jähriger aus Salzburg wurde von etwa fünf unbekannten Verdächtigen zuvor am Seefestgelände verbal belästigt. Nach Ende der Veranstaltung um 03:25 Uhr attackierten die bislang Unbekannten den 23-Jährigen außerhalb des Geländes auf einem ca. 200 Meter entfernten Parkplatz mit einem Baseballschläger und verletzten ihn dabei schwer.
Flucht ins Ortszentrum
Die Verdächtigen flüchteten im Anschluss in Richtung Ortszentrum Mondsee. Der 23-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung ins Krankenhaus verbracht. Eine Fahndung nach der Tätergruppe verlief bislang ohne Erfolg.
Hinweise erbeten
Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Mondsee unter der Telefonnummer: 059133/4167 zu melden.
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