Bande ging auf Festgast mit Baseballschläger los

Zu einer absichtlich schweren Körperverletzung kam es in der Nacht auf Sonntag im Zuge des Seefestes in Mondsee. Ein 23-Jähriger aus Salzburg wurde von etwa fünf unbekannten Verdächtigen zuvor am Seefestgelände verbal belästigt. Nach Ende der Veranstaltung um 03:25 Uhr attackierten die bislang Unbekannten den 23-Jährigen außerhalb des Geländes auf einem ca. 200 Meter entfernten Parkplatz mit einem Baseballschläger und verletzten ihn dabei schwer.