31-Jähriger verletzte bei Festnahme zwei Beamte

Versuchte, sich loszureißen

Er musste durch Anwendung von Körperkraft von den Beamten zu Boden gebracht werden und versuchte weiterhin, sich loszureißen. Erst beim Eintreffen weiterer Polizeistreifen konnte der 31-Jährige unter Kontrolle gebracht werden. Beide Beamte wurden bei dem Vorfall verletzt. Der 31-Jährige wurde gemäß der Festnahmeanordnung in die Justizanstalt eingeliefert.