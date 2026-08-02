31-Jähriger verletzte bei Festnahme zwei Beamte

Ein 31-Jähriger sollte am Samstagnachmittag an seiner Wohnadresse festgenommen werden. Weil er sich aber so massiv wehrte, mussten die beiden Beamten Verstärkung rufen. Bei der Amtshandlung wurden die beiden nämlich von dem Mann verletzt.
Bei der Vollziehung einer gerichtlichen Festnahmeanordnung am Samstagnachmittag kam es zu einem Widerstand durch einen 31-Jährigen aus dem Bezirk Perg. Der 31-Jährige wurde von zwei Beamten gegen 16:10 Uhr an seiner Wohnadresse festgenommen und wehrte sich mittels massiver Gewaltanwendung gegen die Durchsetzung.
Versuchte, sich loszureißen
Er musste durch Anwendung von Körperkraft von den Beamten zu Boden gebracht werden und versuchte weiterhin, sich loszureißen. Erst beim Eintreffen weiterer Polizeistreifen konnte der 31-Jährige unter Kontrolle gebracht werden. Beide Beamte wurden bei dem Vorfall verletzt. Der 31-Jährige wurde gemäß der Festnahmeanordnung in die Justizanstalt eingeliefert.
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