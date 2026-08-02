20-Jähriger warf Glasflaschen, beleidigte Beamte

Ein stark alkoholisierter 20-Jähriger warf in Grieskirchen Glasflaschen auf den Gehsteig und die Straße daneben. Er beleidigte auch die alarmierten Polizisten. Weil er damit nicht aufhören wollte, wurde er nach mehrfacher Abmahnung festgenommen.
Am Abend des 1. August 2026 ging bei der Polizei eine Anzeige über einen Ordnungsstörer im Ortszentrum von Bad Schallerbach ein. Ein Mann sitze im Bereich der Linzer Straße auf einer Mauer und werfe mit Flaschen auf den angrenzenden Gehsteig und die Fahrbahn. Beim Eintreffen konnten die Beamten die zerbrochenen Glasflaschen feststellen und im Nahbereich befand sich ein merklich alkoholisierter Mann. Dieser schrie diverse Kraftausdrücke herum.
Auch Beamten angeschrien
Trotz mehrfacher Aufforderung, sein Verhalten einzustellen, schrie er weiter herum und attackierte die Beamten verbal. Bei dem Mann handelte es sich um einen 20-Jährigen aus Grieskirchen. Er wurde nach mehrfacher Abmahnung schließlich von den Beamten festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum verbracht.
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