20-Jähriger warf Glasflaschen, beleidigte Beamte

Am Abend des 1. August 2026 ging bei der Polizei eine Anzeige über einen Ordnungsstörer im Ortszentrum von Bad Schallerbach ein. Ein Mann sitze im Bereich der Linzer Straße auf einer Mauer und werfe mit Flaschen auf den angrenzenden Gehsteig und die Fahrbahn. Beim Eintreffen konnten die Beamten die zerbrochenen Glasflaschen feststellen und im Nahbereich befand sich ein merklich alkoholisierter Mann. Dieser schrie diverse Kraftausdrücke herum.