Streit um gestohlenen E-Scooter: Mann zieht Messer

In der Nacht auf Freitag, den 31. Juli, kam es am Yppenplatz zu einer gefährlichen Situation. Zwei Jugendliche wurden gegen 1.15 Uhr auf einen Mann und eine Frau aufmerksam, die mit einem E-Roller unterwegs waren. Einer der beiden, ein 16-Jähriger, erkannte den weißen E-Scooter mit gelben Streifen als den Roller, der seinem Bruder etwa einen Monat zuvor gestohlen worden war.