Streit um gestohlenen E-Scooter: Mann zieht Messer

Am Wiener Yppenplatz ist der Streit um einen mutmaßlich gestohlenen E-Scooter eskaliert. Als ein Jugendlicher einen Mann beschuldigte, den Roller geklaut zu haben, zückte dieser kurzerhand ein Messer.
In der Nacht auf Freitag, den 31. Juli, kam es am Yppenplatz zu einer gefährlichen Situation. Zwei Jugendliche wurden gegen 1.15 Uhr auf einen Mann und eine Frau aufmerksam, die mit einem E-Roller unterwegs waren. Einer der beiden, ein 16-Jähriger, erkannte den weißen E-Scooter mit gelben Streifen als den Roller, der seinem Bruder etwa einen Monat zuvor gestohlen worden war.
Mann drohte Jugendlichen mit dem Umbringen
Er sprach daraufhin den Lenker an, um ihn zur Rede zu stellen und die Rückgabe des mutmaßlich gestohlenen Scooters zu fordern. Plötzlich zog der Mann ein Messer und bedrohte die beiden Jugendlichen damit. Als diese die Flucht ergriffen, verfolgte sie der Mann auf dem E-Roller und drohte ihnen mit dem Umbringen.
Teenager alarmierten die Polizei
Erst als der Mann die Verfolgung abbrach, alarmierten die Teenager die Polizei. Aufgrund der genauen Personenbeschreibung konnten der Verdächtige und die Frau von Beamten angehalten werden.
Der Syrer (29) bestritt alle Vorwürfe. Die Polizisten fanden jedoch schnell heraus, dass der E-Roller ein manipuliertes Zündschloss aufwies. Zudem wurden unter dem Sitz die mutmaßliche Tatwaffe sowie robuste Handschuhe sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.
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