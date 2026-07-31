Sturm auf EU-Grenze: Zorn entlädt sich auf Sánchez

Kritik aus Europa

Die Ereignisse lösten auch international Kritik aus. Der Chef der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, Manfred Weber, bezeichnete die Situation als „inakzeptabel“ und regte zur Not auch einen Frontex-Einsatz an. Gegenüber der deutschen Zeitung „Bild“ sagte er: „Spanien muss sofort für Ordnung sorgen. Die EU darf nicht zulassen, dass Migration als politische Waffe eingesetzt wird. Europa ist nicht erpressbar.“