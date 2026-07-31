Nächste Pleite für Infantino! WM-Plan droht Aus

Einzelne Länder sollen entscheiden

Aber die FIFA will ungeachtet des Gegenwindes weiter an den Plänen festhalten. In einer Presseaussendung am Freitagmorgen schreibt der Weltverband von „falsche Medienberichten“, die die Beratungen über die Pläne gestört hätten. „Niemand verkauft den Fußball. Das ist nicht, worüber die FIFA jemals nachdenken würde. Wir werden diesen Konsultationsprozess fortsetzen, um sicherzustellen, dass jeder Mitgliedsverband die Möglichkeit hat, seine Stimme auf der Grundlage von Fakten abzugeben. Aber keine einzelne Instanz kann für sich beanspruchen, alle 211 Mitgliedsverbände weltweit zu vertreten“, hieß es. „Jedem Mitgliedsverband sollte es gestattet sein, den Vorschlag zu prüfen und bei der Gestaltung seiner eigenen Zukunft mitzureden.“