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Hoffnung schwindet

Drama am Berg: Netflix-Star nach Lawine vermisst

Ausland
31.07.2026 10:33
Nach dem Lawinenabgang am Broad Peak läuft eine große Suchaktion – darunter soll sich auch ...
Nach dem Lawinenabgang am Broad Peak läuft eine große Suchaktion – darunter soll sich auch Nirmal Purja befinden.(Bild: Krone-Collage/Rostislav - stock.adobe.com, AFP/AAMIR QURESHI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem Lawinenabgang am Broad Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge läuft ein dramatischer Sucheinsatz nach zehn vermissten Bergsteigern. Unter ihnen befindet sich auch der weltweit bekannte Extrembergsteiger und Netflix-Star Nirmal Purja. Seit Donnerstagmorgen ist der Kontakt zu der internationalen Expedition abgerissen.

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Der Alpine Club Pakistan (ACP) teilte am Freitag mit, dass derzeit eine Helikopter-gestützte Suchaktion nach der Gruppe läuft. Der Broad Peak ist mit rund 8050 Metern der zwölfthöchste Berg der Erde und liegt im Karakorum-Gebirge an der Grenze zwischen Pakistan und China.

Nach Angaben des ACP werden sechs Bergsteiger aus Nepal, ein Bergsteiger aus Pakistan, ein chinesischer Bergsteiger, eine Alpinistin aus den USA sowie eine Bergsteigerin aus dem Oman vermisst.

Expedition von Nirmal Purja geleitet
Die Expedition wird vom aus Nepal stammenden Nirmal Purja geleitet. Der Extrembergsteiger mit britischer Staatsbürgerschaft sorgte 2019 weltweit für Schlagzeilen, als er alle 14 Achttausender der Erde in der Rekordzeit von sieben Monaten bestieg. Seine außergewöhnliche Leistung wurde in der Netflix-Dokumentation „14 Peaks: Nothing is Impossible“ festgehalten. Purjas Rekord wurde mittlerweile übertroffen.

Bange Stunden für Angehörige
Bestätigte Informationen über das Schicksal der Vermissten gibt es derzeit nicht. Die Suchaktion mit einem Helikopter läuft weiter.

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Die Region im hohen Norden Pakistans zählt zu den bekanntesten Zielen für internationale Achttausender-Expeditionen und zieht jedes Jahr zahlreiche Bergsteiger aus aller Welt an.

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