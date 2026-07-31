Wie gut sich Flüchtlinge auf dem Jobmarkt bewähren

Noch vor drei Jahren sind zu Spitzenzeiten 300 Flüchtlinge pro Tag aus Ungarn über die Grenze ins Burgenland gewandert, mittlerweile sind es im Schnitt zwölf pro Woche. Mitunter kommt es sogar vor, dass es in sieben Tagen nur einen einzigen Migranten via Ostroute nach Österreich verschlägt. Was wird aus den Einwanderern? Bleiben sie hier und gehen einer Arbeit nach? Antworten auf diese Fragen liefern die Daten und Fakten des Integrationsfonds (ÖIF).