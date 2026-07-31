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Wie gut sich Flüchtlinge auf dem Jobmarkt bewähren

Burgenland
31.07.2026 05:00
Der Zustrom von Flüchtlingen aus Ungarn – die meisten davon junge Männer – ist verebbt.
Der Zustrom von Flüchtlingen aus Ungarn – die meisten davon junge Männer – ist verebbt.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Das östlichste Bundesland weist in der Integration die mit Abstand niedrigsten Werte bei Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebezug auf. Die „Krone“ hat sich die Daten und Fakten des Integrationsfonds angesehen.

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Noch vor drei Jahren sind zu Spitzenzeiten 300 Flüchtlinge pro Tag aus Ungarn über die Grenze ins Burgenland gewandert, mittlerweile sind es im Schnitt zwölf pro Woche. Mitunter kommt es sogar vor, dass es in sieben Tagen nur einen einzigen Migranten via Ostroute nach Österreich verschlägt. Was wird aus den Einwanderern? Bleiben sie hier und gehen einer Arbeit nach? Antworten auf diese Fragen liefern die Daten und Fakten des Integrationsfonds (ÖIF).

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