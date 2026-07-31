Ukraine-Krieg erschwert Krebstherapie von Kindern

Obwohl der Unfall im Atomkraftwerk Tschernobyl 40 Jahre her ist, erkranken heute noch Menschen an den Folgen der radioaktiven Verstrahlung. Herzzerreißend ist es, wenn die Leidtragenden Kinder sind, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben sollten. In Ybbs im Bezirk Melk wird ihnen schon seit den 1990er-Jahren geholfen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 stagniert die Versorgung im Land allerdings.