Römische Keramikfabrik im Burgenland entdeckt

Spezialisierte Brennöfen

Eine ähnlich große Keramikfabrik kenne man bisher nur aus Serbien (Hrtovci-Gomolava). „Wir haben es hier mit einer riesigen Arbeitsorganisationsstruktur zu tun“, sonst finde man nur eine geringe Anzahl an Brennöfen von lokalen Gemeinschaften, erklärt Grabungsleiterin Hamarneh. Die Öfen in Hannersdorf seien unterschiedlich groß und jeweils für eine ganz bestimmte Produktion vorgesehen gewesen. „Wir haben einen Ofen, der ausschließlich für Teller verwendet wurde, andere, in denen größere Formen gebrannt wurden.“