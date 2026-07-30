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Riesige Ausmaße

Römische Keramikfabrik im Burgenland entdeckt

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30.07.2026 12:06
Die Lehrgrabung der Universität Wien läuft noch bis 7. August.
Die Lehrgrabung der Universität Wien läuft noch bis 7. August.(Bild: APA/IKA_BURG_2026/L. SCHLAMP)
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Von krone.at

Archäologen der Uni Wien haben eine riesige Keramik-Produktionsstätte aus der Römerzeit im Burgenland entdeckt. Bei der laufenden Grabung in Hannersdorf wurden bereits zwei Brennöfen sowie Lehm- und Abfallgruben freigelegt. Unter der Erde werden noch 100 weitere Öfen vermutet.

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Bereits vor einigen Jahren wurden bei Bauarbeiten im Ortsteil Burg der Gemeinde Hannersdorf (Bezirk Oberwart) viele römische Keramikfragmente und Reste von Keramikbrennöfen freigelegt. Geomagnetische Untersuchungen des Untergrunds weisen auf zahlreiche weitere archäologische Strukturen, wie Öfen, Gebäudegrundrisse und eingeebnete Hügelgräber, hin. Die Funde werden auf das 1. bis 2. Jahrhundert n. Chr. datiert.

„Erwartungen übertroffen“
Mit der Lehrgrabung des Instituts für Klassische Archäologie der Uni Wien wollten die Archäologen Klarheit über die tatsächliche Größenordnung und die Bedeutung der Fundstelle schaffen. „Unsere Erwartungen wurden dabei übertroffen“, erklärte Grabungsleiterin Basema Hamarneh, Professorin der Klassischen Archäologie an der Universität Wien, gegenüber der APA.

Für die Studenten ist die Grabung aufgrund der großen Menge an Funden eine einmalige Chance.
Für die Studenten ist die Grabung aufgrund der großen Menge an Funden eine einmalige Chance.(Bild: APA/IKA_BURG_2026/L. SCHLAMP)

Innerhalb kurzer Zeit konnten Archäologen und ihre Studenten in nur 40 Zentimetern Tiefe die Reste zweier Brennöfen mit Arbeitsgruben dokumentieren. In unmittelbarer Nähe befinden sich auch Gruben, wo Lehm entnommen bzw. Abfälle entsorgt wurden. Sowohl die Öfen als auch die umliegenden Gruben waren mit Keramik befüllt. Dabei gebe es „auffallend viele im Ganzen erhaltene Gefäße, was nicht oft vorkommt“, so Hamarneh.

„Ähnlich einem Pizzaofen“
Die Öfen hatten einen Durchmesser von zwei bis 2,5 Metern. „Ihre Struktur besteht aus zwei Ebenen: einer Befeuerungskammer mit ringförmig angeordneten Lehmpfeilern unten und einer Brennkammer – ähnlich einem Pizzaofen – mit einer Kuppel oben“, beschrieb die Archäologin die Brennöfen.

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Spezialisierte Brennöfen
Eine ähnlich große Keramikfabrik kenne man bisher nur aus Serbien (Hrtovci-Gomolava). „Wir haben es hier mit einer riesigen Arbeitsorganisationsstruktur zu tun“, sonst finde man nur eine geringe Anzahl an Brennöfen von lokalen Gemeinschaften, erklärt Grabungsleiterin Hamarneh. Die Öfen in Hannersdorf seien unterschiedlich groß und jeweils für eine ganz bestimmte Produktion vorgesehen gewesen. „Wir haben einen Ofen, der ausschließlich für Teller verwendet wurde, andere, in denen größere Formen gebrannt wurden.“

Gefunden wurden auch viele misslungene Keramiken, sogenannte Fehlbrände. Dies sei ein weiterer Beleg dafür, dass dort im großen Stil und nicht nur für den lokalen Bedarf produziert wurde. Diese misslungenen Stücke gewähren den Expertinnen und Experten Einblicke in die Produktionsabläufe.

Zwei Brennöfen wurden freigelegt, Dutzende weitere sind noch im Untergrund.
Zwei Brennöfen wurden freigelegt, Dutzende weitere sind noch im Untergrund.(Bild: APA/IKA _BURG_2026/L. SCHLAMP)

Importierte Keramik gefunden
Weiters wurde bei den Grabungen importierte Keramik gefunden. Dazu zählt „Terra Sigillata“: eine glänzende, orangefarbene, feine Keramik von sehr hoher Qualität, die von der Bevölkerung in der Römerzeit sehr geschätzt und vor allem in Nordafrika, Gallien, im Rheinland oder in Zypern produziert wurde. „Das Vorkommen von ‘Terra Sigillata‘ ist ein wichtiger chronologischer Marker und ein Zeichen für überregionale Austauschnetzwerke in den Randgebieten des Römischen Reiches“, betonte die Archäologin.

Wie viele Menschen damals in der Keramik-Produktionsstätte gearbeitet haben, wagt sie nicht abzuschätzen. „Es hat aber sicher viele Leute dafür gebraucht, die auch spezialisiert waren, also solche, die sich mit dem Formen der Keramik auskannten, solche, die mit dem Brennen vertraut waren, usw.“.

Auf dem Feld in Hannersdorf wird schon länger gegraben.
Auf dem Feld in Hannersdorf wird schon länger gegraben.(Bild: APA/IKA_BURG_2026/TH. LEUTGEB)

Weil es keine bekannte größere römische Siedlung in der Nähe gibt, gehen die Wissenschaftler von einer überregionalen Keramik-Produktionsstätte aus. Die nächste größere römische Siedlung ist die im frühen ersten Jahrhundert gegründete römische Stadt Savaria, das heutige Szombathely in Ungarn, 16 Kilometer Luftlinie von der Fundstelle entfernt.

Vorteilhafte Umweltbedingungen
Der Platz dürfte über Jahrtausende hinweg ein wichtiger Knotenpunkt menschlicher Aktivität gewesen sein. So deuten jungsteinzeitliche Oberflächenfunde wie Keramikscherben oder Reste von Langhäusern aus dem 6. Jahrtausend v. Chr. in unmittelbarer Umgebung auf die guten Voraussetzungen der Region hin.

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