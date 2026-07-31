Der Weg zum Titel führt über Red Bull Salzburg

Ein Gemetzel droht auch einmal mehr, wenn es um das sportliche Überleben geht. Aufsteiger Austria Lustenau tut sich beim Toreschießen noch redlich schwer, ist aber in der Führung gut aufgestellt. Altach darf sich nicht allzu viele Ausfälle erlauben, da der Kader in der Breite nicht allzu gut aufgestellt ist.



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