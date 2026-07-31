Reals Transfer-Offensive hat galaktisches Flair

Der Big Boss des „Weißen Balletts“, Florentino Perez, rührt am Spielersektor gehörig um. Welche Kicker sich in diesem Sommer dem Glamour-Klub anschließen werden, hat die „Krone“ für euch im Detail parat.
Wenn er anruft, kommen sie (nahezu) alle. Florentino Perez nimmt wieder einmal Hörer und Geld in die Hand, um sein „Spielzeug“ aufzupolieren. Meistens nach herben Enttäuschungen, genauer gesagt Perioden ohne nennenswerte Titel. Und wer den Präsidenten von Real Madrid kennt, weiß, dass in der spanischen Hauptstadt eigentlich nur der Henkelpott zählt.
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