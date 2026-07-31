Reals Transfer-Offensive hat galaktisches Flair

Wenn er anruft, kommen sie (nahezu) alle. Florentino Perez nimmt wieder einmal Hörer und Geld in die Hand, um sein „Spielzeug“ aufzupolieren. Meistens nach herben Enttäuschungen, genauer gesagt Perioden ohne nennenswerte Titel. Und wer den Präsidenten von Real Madrid kennt, weiß, dass in der spanischen Hauptstadt eigentlich nur der Henkelpott zählt.