„Wir bräuchten ganz dringend Niederschlag!“

In der Steiermark soll am Freitag mit bis zu 37 Grad der erste Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle erreicht werden. Niederschlag ist derzeit laut Meteorologen Martin Kulmer von der GeoSphere keiner in Sicht – zumindest nicht auf den Acker- oder landwirtschaftlichen Flächen, wenn dann am Wochenende im Bergland. Für die steirischen Obstbauern sind das keine rosigen Aussichten.