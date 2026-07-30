Ebenbauer: „Da sind uns die Hände gebunden“

„Entscheidung des ÖFB“

Der Bundesliga-Vorstand ist davon überzeugt, dass der Liga die Neulinge BW Linz und Wacker Innsbruck „mit ihren große Fananhängen sehr guttun werden“. Das soll auch das neue Abo-Modell gemeinsam mit Laola1, das alle Partien live übertragen wird. Ebenso wird es nur noch zwei Absteiger geben, die vier Regionalliga-Meister spielen sich die freien Plätze aus . „Das war eine Entscheidung des ÖFB und der Landesverbände, nicht unsere. Wir werden uns das aber ganz genau beobachten.“