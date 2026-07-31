In nur 55 Minuten! Bittere Niederlage für Potapova

Die Österreicherin Anastasia Potapova ist beim Frauen-Tennisturnier in Washington ausgeschieden.
Die im Vorjahr eingebürgerte gebürtige Russin verlor in der Nacht auf Freitag (MESZ) ihr Achtelfinale gegen die Russin Daria Schnaider nach 55 Minuten klar 6:1,6:2.
Eine klare Niederlage, nachdem Potapova zum Auftakt noch die ehemalige Weltranglistenerste Venus Williams klar in zwei Sätzen geschlagen hatte.
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