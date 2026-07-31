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Turnier in Washington

In nur 55 Minuten! Bittere Niederlage für Potapova

Tennis
31.07.2026 05:42
Anastasia Potapova
Anastasia Potapova(Bild: AFP/EMILEE CHINN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Österreicherin Anastasia Potapova ist beim Frauen-Tennisturnier in Washington ausgeschieden. 

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Die im Vorjahr eingebürgerte gebürtige Russin verlor in der Nacht auf Freitag (MESZ) ihr Achtelfinale gegen die Russin Daria Schnaider nach 55 Minuten klar 6:1,6:2.

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