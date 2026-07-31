Zittern um Skigebiet: „Können das nicht stemmen“

Alte Lifte, tiefrote Zahlen! Dem Skigebiet am Halleiner Zinkenkogel in Salzburg droht weiterhin das Aus. Jetzt will man recht drastische Maßnahmen ergreifen – und hofft weiter auf eine kräftige Finanzspritze. Denn: „Sonst müssen wir endgültig zusperren.“