Austrias Sponsor denkt jetzt sogar an Mauritius

Bei Violett ist derzeit alles Grün! Heute wartet im Regionalliga-Derby die Donau auf die Austria Klagenfurt, am 4./5./6. September kommt dann Rapid in der 2. ÖFB-Cup-Runde ins Wörthersee-Stadion. Beide Gegner verbindet bekanntlich die Vereinsfarbe. „Die Donau wird ein harter Gegner, ein Derby ist immer schwierig“, warnt Austria-Sportfunktionär „Mothe“ Dollinger. „Es wird das Spiel unserer Vereinsgeschichte – wir sind der klare Außenseiter“, sagt Donau-Obmann Lukas Koch.