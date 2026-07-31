Austrias Sponsor denkt jetzt sogar an Mauritius

Start der neuen Regionalliga Süd für die Kärntner Klubs! Donau Klagenfurt steht am Freitag vor dem Spiel „der Klubgeschichte“ gegen die Austria Klagenfurt. Diese wiederum denkt auch schon an Rapid – und an Mauritius. WAC-Amateure-Coach Gernit Rainer muss zur „Ex“ – und verliert Schützling Van-Alessandro Nguyen Skyriotis nun fix an einen Vietnam-Erstligisten!
Bei Violett ist derzeit alles Grün! Heute wartet im Regionalliga-Derby die Donau auf die Austria Klagenfurt, am 4./5./6. September kommt dann Rapid in der 2. ÖFB-Cup-Runde ins Wörthersee-Stadion. Beide Gegner verbindet bekanntlich die Vereinsfarbe. „Die Donau wird ein harter Gegner, ein Derby ist immer schwierig“, warnt Austria-Sportfunktionär „Mothe“ Dollinger. „Es wird das Spiel unserer Vereinsgeschichte – wir sind der klare Außenseiter“, sagt Donau-Obmann Lukas Koch.
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