Weniger Autos? „Kosten dürfen nicht explodieren“

„Krone“: Innerhalb der Polizei gibt es derzeit viel Unruhe ...

Franz Popp: Veränderungen bringen immer Diskussionen mit sich. Wir stehen vor dem dritten großen organisatorischen Schritt nach der Wachkörperzusammenlegung 2005 und der Behördenreform 2012. Ziel ist jetzt ein einheitliches Dienstzeitsystem in ganz Österreich. Dass das Fragen aufwirft, ist nachvollziehbar.

