Hürde gemeistert: So geht’s für die Austria weiter

Helm sieht sein Team mit Beitar „ziemlich auf Augenhöhe. Es wird eine ordentliche Challenge sein.“ Ranftl erinnerte sich nur ungern an das jüngste Duell der Austria mit einem Gegner aus Israel. Gegen Hapoel Beer Sheva setzte es in der Conference League 2022 nach einem 0:0 in Wien auswärts ein 0:4. Beitar sei „aktuell eine Spur über uns zu stellen“, meinte Ranftl. Viel wichtiger sei aber ohnehin der Start in die Liga. „Wenn du da die ganze Zeit nachrennst, ist es nicht lustig. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Wir wollen mit einem Sieg starten.“ Der Europacup sei ein Bonus. „Das haben wir auch innerhalb der Mannschaft so kommuniziert.“