Olivia Wilde: „Dieser Film kann eure Ehen retten“

Besonders freut sie sich über den Effekt, den der Film schon hatte: „Die Leute waren wahnsinnig emotional, nachdem sie ,The Invite’ gesehen hatten. Viele haben gesagt, dass sie sich das mit ihrem Partner anschauen wollen. Ich liebe das. Ich glaube, dieser Streifen kann einige Beziehungen und Ehen retten, die an der Kippe stehen. Das ist ein hohes Ziel, aber ich glaube daran“, lacht Wilde. Die übrigens seit Kurzem mit Kunsthändler Caspar Jopling eine neue Liebe gefunden hat ...