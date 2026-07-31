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„The Invite“ im Kino

Olivia Wilde: „Dieser Film kann eure Ehen retten“

Unterhaltung
31.07.2026 05:00
Olivia Wilde und Seth Rogen treffen in „The Invite“ auf Penélope Cruz und Edward Norton – ein ...
Olivia Wilde und Seth Rogen treffen in „The Invite“ auf Penélope Cruz und Edward Norton – ein amüsantes Kammerspiel beginnt.(Bild: Tobis Film)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Hollywoodstar Olivia Wilde hat sich über ein gewagtes Projekt getraut und erntet nun für ihren neuen Film „The Invite“ über amouröse Abenteuer unter Nachbarn viel Lob – in der „Krone“ spricht sie über ihre intimste Arbeit. Die Komödie läuft ab sofort im Kino.

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Dass die Geschichte von „The Invite“ über zwei benachbarte Paare, deren Dinnerparty in unerwartete Sphären vordringt, bereits zuvor mehrfach verfilmt wurde, hielt Hollywoodstar Olivia Wilde nicht ab, im Gegenteil: „Das hat erst so richtig meine Aufmerksamkeit erregt – ich dachte mir, was ist das für eine Story, die so viele Kulturen bewegt, die muss einen sehr wahren Kern haben.“

Am Ende führte Wilde nicht nur Regie, sondern übernahm auch eine der vier Hauptrollen als die prüde, aber neugierige Angela. Ihren Mann spielt Comedy-Ass Seth Rogen, und das Paar, das mit Swingerplänen und ordentlich Sexappeal in ihr Apartment kommt, wird von Edward Norton und Penélope Cruz verkörpert. Kritiker feiern die tiefsinnige Komödie, die jetzt auch bei uns im Kino läuft, bereits als Oscar-Kandidaten.

Nach Scheidung und Trennungen zynisch
Wilde hat durch ihre Arbeit an dem Film auch ihre Sichtweise auf Liebe und Ehe geändert: „Mich fasziniert der Gedanke, dass jede Beziehung mehrere Beziehungen enthalten kann. Dieses Konzept lässt mich weniger zynisch auf die Ehe schauen, weil es Freiheit und Neuerfindung zulässt. Das wollte ich auch unbedingt in dem Film rüberbringen“, so die 42-jährige Schauspielerin, die bereits eine Scheidung hinter sich hat und einige Jahre mit Popstar Harry Styles liiert war.

Und: „Ich glaube, viele Leute verwechseln das Verschmelzen ihrer Leben mit Intimität, dabei ist es so wichtig, den Mut zu haben, mit dem Partner zu kommunizieren. Als Frau, die einige verschiedene Beziehungen durchlebt hat, finde ich einen Satz aus dem Film ganz zentral: ,Menschen vergessen, dass sie mehr verdienen.’ Das gilt vor allem für uns Frauen.“

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Besonders freut sie sich über den Effekt, den der Film schon hatte: „Die Leute waren wahnsinnig emotional, nachdem sie ,The Invite’ gesehen hatten. Viele haben gesagt, dass sie sich das mit ihrem Partner anschauen wollen. Ich liebe das. Ich glaube, dieser Streifen kann einige Beziehungen und Ehen retten, die an der Kippe stehen. Das ist ein hohes Ziel, aber ich glaube daran“, lacht Wilde. Die übrigens seit Kurzem mit Kunsthändler Caspar Jopling eine neue Liebe gefunden hat ...

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